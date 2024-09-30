Артем Катренко возглавил департамент финансов и налоговой политики Тюмени

Директором департамента финансов и налоговой политики Тюмени стал Артем Катренко, сообщил мэр города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. Он сменил на этом посту Андрея Пилипчука, ушедшего в отставку 27 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор департамента финансов и налоговой политики Тюмени Артем Катренко

Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева Директор департамента финансов и налоговой политики Тюмени Артем Катренко

Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева

«Его стаж на муниципальной службе превышает 10 лет. Он прошел путь от ведущего экономиста департамента до заместителя директора»,— рассказал господин Афанасьев.

Артем Катренко является выпускником Тюменского государственного нефтегазового университета по специальности «Антикризисное управление». Кроме того, в 2023 году он выиграл конкурс «Молодежный управленческий резерв УрФО – Команда Урала. Реформация».

Напомним, ранее Максим Афанасьев назначил своими заместителями директора департамента дорожной инфраструктуры Дмитрия Иванова и руководителя департамента земельных отношений и градостроительства Евгения Сорокина.

Виталий Красиков