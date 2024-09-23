Мэр Тюмени Афанасьев назначил своими замами Дмитрия Иванова и Евгения Сорокина

Глава Тюмени Максим Афанасьев назначил своими заместителями директора департамента дорожной инфраструктуры Дмитрия Иванова и руководителя департамента земельных отношений и градостроительства Евгения Сорокина. Об этом мэр города сообщил в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Тюмени Максим Афанасьев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Мэр Тюмени Максим Афанасьев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Евгений Сорокин возглавляет департамент дорожной инфраструктуры и транспорта с 2021 года. «Я доверяю ему курировать деятельность управ административных округов»,— рассказал господин Афанасьев.

Максим Афанасьев отметил, что руководитель департамента градостроительства Дмитрий Иванов «выстроил правильную коммуникацию с застройщиками». «Прекрасно знает принципы реализации федеральных законов в сфере градостроительства»,— добавил он.

Напомним, ранее с поста замглавы администрации Тюмени ушел Владимир Третьяков. Позже он стал заместителем мэра Тобольска.

Максим Афанасьев был избран мэром Тюмени 27 июня. До этого он являлся главой Тобольска. На этом посту его сменил вице-мэр Тюмени Петр Вагин.

Виталий Красиков