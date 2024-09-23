В Свердловской области за неделю зарегистрировали 38 тысяч случаев ОРВИ

На территории Свердловской области за прошедшую неделю выявили 38 тысяч случаев острых респираторных инфекций (ОРИ). Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, это на 16,2% больше, чем неделей ранее, но на 4,4% ниже среднемноголетнего уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ведомства, среди заболевших 62,1% — дети. Заболеваемость выше среднеобластного уровня отмечается в поселке Уральском, Тугулыме, Каменске-Уральском и Каменском районе, ЗАТО Свободном, Верхней Туре.

За этот период в Екатеринбурге зарегистрировали 17,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 14,4%, но ниже среднего многолетнего уровня на 8,8%.

Полина Хабарова