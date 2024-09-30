В Свердловской области за неделю родилось шесть пар близнецов

За прошедшую неделю в Свердловской области родилось шесть пар близнецов, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Всего за прошлую неделю в регионе появилось на свет 688 детей, в том числе 362 мальчика и 326 девочек. 497 мам родили до 35 лет, еще 185 — после. Двое жительниц свердловской области стали мамами в седьмой раз, еще одна — в восьмой.

Ранее сообщалось, что за неделю с 16 по 22 сентября в Свердловской области родились 765 детей. Среди них было пять пар близнецов.

Анна Капустина