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В Свердловской области за неделю родилось шесть пар близнецов

За прошедшую неделю в Свердловской области родилось шесть пар близнецов, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Всего за прошлую неделю в регионе появилось на свет 688 детей, в том числе 362 мальчика и 326 девочек. 497 мам родили до 35 лет, еще 185 — после. Двое жительниц свердловской области стали мамами в седьмой раз, еще одна — в восьмой.

Ранее сообщалось, что за неделю с 16 по 22 сентября в Свердловской области родились 765 детей. Среди них было пять пар близнецов.

Анна Капустина

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