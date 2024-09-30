В Каменске-Уральском заменят 10 тысяч светильников на светодиодные в 2025 году

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в рамках энергосервисного контракта за 300 млн руб. заменят 10 тыс. светильников на современные светодиодные, рассказал в интервью «Ъ-Урал» мэр Алексей Герасимов. По его словам, оплата по проекту предусматривается в течение семи лет за счет экономики, получаемой после замены старых светильников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В этом году мы на согласовательной комиссии получили 30 млн руб. для развития системы освещения. Готовясь к бюджету 2025 года, заходим на новые проекты, деньги на следующий год однозначно получаем, кроме этого 99%, что зайдем на энергосервисный контракт, подготовили документы, сейчас их проверяют»,— сказал господин Герасимов.

Напомним, в 2022 году губернатор Евгений Куйвашев в ходе визита в Каменск-Уральский отметил проблемные вопросы городского округа: модернизацию освещения, работу общественного транспорта, ремонты школ и детских садов. В интервью «Ъ-Урал» Алексей Герасимов рассказал о взаимодействии властей с градообразующими предприятиями по вопросам развития образования в муниципалитете, увеличении зарплаты водителей общественного транспорта до 70 тыс. руб., расширении числа автобусов до 70 единиц, благоустройстве общественных пространств и развитии направления туризма для привлечения кадров в городской округ.

Подробнее о развитии Каменска-Уральского — в интервью Алексея Герасимова «Ъ-Урал».

Василий Алексеев