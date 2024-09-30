На Урале будут судить водителя экскаватора за гибель мастера на стройплощадке

В Свердловской области Сысертский районный суд рассмотрит уголовное дело водителя экскаватора, обвиняемого в гибели мастера во время работ на строительной площадке в поселке Патруши, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Его будут судить по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 27 февраля на стройплощадке водитель управлял технически исправным экскаватором-погрузчиком, выполняя работы по выемке обводненного грунта, но не убедился в отсутствии людей в границах опасной зоны. Во время этого погрузчик упал на бок и придавил 49-летнего мастера, выполнявшего работы по подготовке котлована к возведению объекта и по договору также исполнявшего обязанности бригадира. От травм он скончался на месте происшествия.

На прошлой неделе в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) прокуратура начала проверку по факту гибели рабочего на стройплощадке жилого дома по ул. Новоселов. В процессе выполнения работ там оборвался трос, а на 60-летнего рабочего обрушился молот. Мужчина погиб на месте происшествия.

Ирина Пичурина