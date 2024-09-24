Прокуратура начала проверку из-за гибели рабочего на стройке в Ноябрьске

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) прокуратура начала проверку по факту гибели рабочего на стройплощадке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа

На место происшествия выехал прокурор города Сергей Полуяхтов. Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры.

Сегодня, 24 сентября на строительной площадке жилого дома по ул. Новоселов в процессе выполнения работ трос оборвался, а молот обрушился на 60-летнего рабочего. Мужчина погиб на месте происшествия.