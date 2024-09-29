В деле экс-мэра Сочи обнаружили неустановленных соучастников

Следствие указало, что в уголовном деле бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского обнаружены неустановленные соучастники. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Ранее, 25 сентября, мещанский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского. Господина Копайгородского арестовали на 1 месяц 24 дня, до 18 ноября 2024 года. Экс-главу подозревают в растрате. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Алексея Копайгородского также планируют проверить на причастность к иным преступлениям. В случае подтверждения ему будут предъявлены новые обвинения.

Бывшего главу Сочи задержали в ЛНР, куда он отправился участвовать в спецоперации. Позднее его этапировали в Москву.

Алина Зорина