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В регионах Урала проверят систему оповещения 2 октября

На территории Уральского Федерального округа (УрФО) и в других регионах России 2 октября будут проверять систему оповещения населения, сообщили в МЧС России.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Сигналом гражданской обороны «Внимание всем!» на одну минуту заместят эфир радио- и телеканалов. С его помощью проверят работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения.

Напомним, 6 марта во всех субъектах РФ, в том числе на Урале, также массово проверяли системы оповещения населения. Сирены включали в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.

Ирина Пичурина

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