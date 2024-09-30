В регионах Урала проверят систему оповещения 2 октября

На территории Уральского Федерального округа (УрФО) и в других регионах России 2 октября будут проверять систему оповещения населения, сообщили в МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Сигналом гражданской обороны «Внимание всем!» на одну минуту заместят эфир радио- и телеканалов. С его помощью проверят работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения.

Напомним, 6 марта во всех субъектах РФ, в том числе на Урале, также массово проверяли системы оповещения населения. Сирены включали в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.

Ирина Пичурина