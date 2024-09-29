В Казани на мосту Миллениум у автобуса оторвалась часть крыши

В Казани из-за сильного ветра у пассажирского автобуса оторвалась часть крыши. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Деталь закрывала газовые баллоны на крыше автобуса. Крышку занесли в салон транспортного средства. Этот момент кто-то из пассажиров снял на видео, которое распространилось в соцсетях.

Автобус отправили в гараж на ремонт. Пострадавших нет. В комитете по транспорту напомнили, что перевозчики ждут новые автобусы и обновление автопарка.

С 19 сентября в Казани начали курсировать 20 новых автобусов НЕФАЗ.

Диана Соловьёва