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В Казани на мосту Миллениум у автобуса оторвалась часть крыши

В Казани из-за сильного ветра у пассажирского автобуса оторвалась часть крыши. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Деталь закрывала газовые баллоны на крыше автобуса. Крышку занесли в салон транспортного средства. Этот момент кто-то из пассажиров снял на видео, которое распространилось в соцсетях.

Автобус отправили в гараж на ремонт. Пострадавших нет. В комитете по транспорту напомнили, что перевозчики ждут новые автобусы и обновление автопарка.

С 19 сентября в Казани начали курсировать 20 новых автобусов НЕФАЗ.

Диана Соловьёва

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