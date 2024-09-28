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В Казани начнут выдавать визы в Китай с начала 2025 года

Визовый центр Китая планируют открыть в Казани в начале следующего года. Об этом сообщил генеральный консул КНР в Казани Сян Бо, передает «Татар-информ».

По словам дипломата, работа по подготовке к открытию центра ведется активно. Точной даты пока нет, но ориентировочно визы начнут выдавать в начале 2025 г. Особенно важным этот шаг стал в связи с запуском прямого авиасообщения между Казанью и Шанхаем, первый рейс которого сегодня прибыл в столицу Татарстана.

Анар Зейналов

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