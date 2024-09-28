В Казанском аэропорту приземлился первый рейс из Шанхая в Казань

Сегодня в аэропорту Казани приземлился первый прямой рейс из Шанхая. Первый рейс был открыт в торжественной обстановке. В открытии приняли участие исполнительный вице-президент авиакомпании China Eastern Airlines Ли Е, генеральный консул КНР в Казани Сян Бо, министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов и другие. После приветственных речей спикеры перерезали ленту, символизирующую открытие первого рейса, и угостили всех гостей события тортом.

«Что очень важно для Шанхая — возможна транзитная схема: когда 6 суток можно находиться в Китае без визы, если вы летите через Китай, через Шанхай в третью какую-то страну. Это очень удобно, это позволит нашим жителям посмотреть Шанхай и улететь, предположим, во Вьетнам, Таиланд, Японию или Малайзию, например, или какие-то другие страны. И поток всегда был огромный. Мы ждем, конечно, и надеемся, что в будущем возможно будет открытие визы прямо в Казани», — рассказал журналистам председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

Перевозки будут осуществляться авиакомпанией China Eastern Airlines (CEA).

Рейсы запланированы три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Казани в 20:00, прибытие в пункт назначения в 09:00 следующего дня; вылет из Шанхая в 12:30, посадка в аэропорту «Казань» в 17:00. Указано местное время для каждого аэропорта. Время в Шанхае на 5 часов опережает московское.

Следующее направление, над открытием которого ведутся переговоры — Бахрейн, сказал генеральный директор Международного аэропорта «Казань» Сергей Романцов.

Зарина Акбирова