Расширение БРИКС обсудят на саммите в Казани

На предстоящем саммите БРИКС в Казани планируется рассмотреть вопрос о расширении организации на 10 стран. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, передает РИА Новости.

Расширение БРИКС, в рамках которого к организации присоединятся новые страны, ожидается на саммите в Казани, который пройдет в октябре. Как сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, в первую волну войдут около десяти государств, список которых сейчас формируется под председательством России.

В августе 2023 года лидеры стран БРИКС утвердили список государств, которые должны были стать новыми членами организации с 1 января 2024 года. В этот список вошли Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Однако позже Аргентина отказалась от участия. Официальные заявки на вступление также подали Малайзия и Азербайджан.

Анар Зейналов