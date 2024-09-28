МИД Белоруссии анонсировал расширение БРИКС на саммите в Казани

Первичное расширение БРИКС затронет около десяти стран, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. По его словам, первая волна расширения организации произойдет на саммите в Казани, который пройдет 22–24 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«На сегодняшний момент российское председательство как раз-таки формулирует список этих стран, которые будут в первой волне расширения»,— рассказал «РИА Новости» господин Рыженков на полях Недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

В августе 2023 года главы стран БРИКС согласовали список государств, которые должны были вступить в организацию 1 января 2024 года. В перечень вошли Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Аргентина позднее отказалась. Официально заявки на вступление направили Малайзия и Азербайджан. По данным Bloomberg, также заявку подала Турция.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Турция встраивается в БРИКС».

Лаура Кеффер