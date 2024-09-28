Постпред РФ: Гросси может получить доказательства атак ВСУ на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси может получить доказательства атак ВСУ на Запорожскую АЭС, если украинские военные допустят ошибку, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, пока нет доказательств, которые глава МАГАТЭ мог бы «весомо и зримо предъявить международному сообществу».

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Фото: МИД РФ Михаил Ульянов

Фото: МИД РФ

«Теоретически они могут появиться — украинцы могут подставиться в результате своих безрассудных действий, но пока, благодаря тому, что атаки осуществляются дронами, которые летают сами по себе по непонятной траектории, Гросси не может подтвердить, что удары наносятся украинцами»,— сказал «РИА Новости» господин Ульянов.

ЗАЭС с октября 2022 года находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). 11 августа на градирне (элемент системы охлаждения энергоблоков) случился пожар. По версии «Росатома», ВСУ ударили по АЭС двумя БПЛА. Инспекторы МАГАТЭ дважды осматривали градирню, но не сумели назвать причину инцидента. 4 сентября господин Гросси в очередной раз посетил станцию.

О миссии МАГАТЭ на ЗАЭС — в материале «Ъ»«Вот что-то прилетело, и ага».

Лаура Кеффер