Байден заявил, что Израиль не предупредил США об ударе по штабу «Хезболлы»

Вашингтон не был осведомлен о планах Израиля нанести авиаудары по штабу ливанского движения «Хезболла», заявил президент США Джо Байден. Агентство Axios передавало, что целью израильского удара был генсек группировки Хасан Насралла. AFP со ссылкой на источник в группировке писало, что генсек не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

«Мы все еще собираем информацию, я могу вам сказать — Соединенные Штаты не знали и не принимали участия в действиях Армии обороны Израиля. Я смогу сказать больше, когда у нас будет достаточно информации»,— сообщил господин Байден журналистам (цитата по CNN). На вопрос журналиста о том, считает ли президент удары Израиля по Бейруту оправданными, президент США отказался отвечать.

Телеканал CNN, ссылаясь на американских и израильских чиновников пишет, что Израиль уведомил США всего за пару минут до удара по Бейруту. Один из официальных лиц США рассказал телеканалу, что Тель-Авив проинформировал Вашингтон, когда операция уже началась и самолеты Израиля находились в воздухе.

Накануне, 27 сентября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по центральному штабу «Хезболлы» в центре района Дахия в Бейруте. Аффилированный с группировкой телеканал «Аль-Манар» сообщал, что в результате удара погиб человек, порядка 50 пострадали.

23 сентября Израиль объявил о начале военной операции в Ливане под названием «Стрелы севера». В ходе операции ЦАХАЛ начал наносить массированные удары по Ливану, в основном по Бейруту и его пригороду. С того момента ЦАХАЛ заявил о гибели 16 боевиков и командиров «Хезболлы». В ночь на 28 сентября Израиль в преддверии новых атак призвал двух кварталов Бейрута немедленно эвакуироваться.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Израиль решил бить по-крупному».

Ольга Семеновых