За неделю в Сочи произошло 264 ДТП

В период с 20 по 26 сентября в Сочи зарегистрировали 264 аварии, 18 из которых привели к травмам. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Кубань-СПАС» Фото: Telegram-канал «Кубань-СПАС»

Основными нарушениями ПДД, повлекшими за собой ДТП, в этот период стали несоблюдение бокового интервала (51 случай), неправильный выбор дистанции (40 случаев). Замыкает топ-3 несоответствие скорости условиям движения — 31 случай.

Наиболее аварийным днем недели оказалась пятница, когда сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 49 ДТП. В то же время вторник стал самым безопасным днем с 26 зарегистрированными происшествиями.

Ранее сообщалось, что в Сочи водитель «Нивы» сбил мотоциклиста. В соцсетях появилась информация о том, что водитель двухколесного транспорта не пережил ДТП. Правоохранительные органы эту информацию опровергли.