В ГАИ Сочи опровергли информацию о том, что сбитый «Нивой» мотоциклист умер

В пятницу, 27 сентября, в Сочи автомобиль «Нива» сбил мотоциклиста на выезде с Аллеи Челтенхема. Пострадавший жив, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бригада "скорой" оказывает помощь пострадавшему мотоциклисту

Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи Бригада "скорой" оказывает помощь пострадавшему мотоциклисту

Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи

Как утверждают очевидцы события, водитель отечественного внедорожника не пропустил водителя двухколесного транспорта. Мотоциклист двигался по Курортному проспекту со стороны Адлера.

Байкер получил серьезные травмы, уточнили в соцсетях. На месте происшествия пострадавшему оказывают помощь.

В соцсетях появилась информация, что мотоциклист погиб вскоре после столкновения. В пресс-службе ГАИ эту информацию опровергли.

Ранее сообщалось, что в Сочи четыре человека получили различные травмы в ДТП. 20-летний водитель автомобиля «Лада 2110» без прав выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Эволют».

Мария Удовик