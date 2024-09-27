В ГАИ Сочи опровергли информацию о том, что сбитый «Нивой» мотоциклист умер
В пятницу, 27 сентября, в Сочи автомобиль «Нива» сбил мотоциклиста на выезде с Аллеи Челтенхема. Пострадавший жив, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ города.
Бригада "скорой" оказывает помощь пострадавшему мотоциклисту
Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи
Как утверждают очевидцы события, водитель отечественного внедорожника не пропустил водителя двухколесного транспорта. Мотоциклист двигался по Курортному проспекту со стороны Адлера.
Байкер получил серьезные травмы, уточнили в соцсетях. На месте происшествия пострадавшему оказывают помощь.
В соцсетях появилась информация, что мотоциклист погиб вскоре после столкновения. В пресс-службе ГАИ эту информацию опровергли.
Ранее сообщалось, что в Сочи четыре человека получили различные травмы в ДТП. 20-летний водитель автомобиля «Лада 2110» без прав выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Эволют».