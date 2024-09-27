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Депутаты Первоуральска и Нижнего Тагила призвали повысить коммунальные платежи

Депутаты дум Нижнего Тагила и Первоуральска обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой увеличить значения предельного индекса изменения размера платы за коммунальные услуги с 1 июля 2025 года. В случае удовлетворения инициатив, коммунальные платежи в Нижнем Тагиле могут вырасти на 15,2%, в Первоуральске — на 20%. В думе Нижнего Тагила подчеркнули, что изменения вносятся в связи с «повышением надежности и качества оказываемых населению коммунальных услуг».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее, в июле, в Свердловской области тарифы ЖКХ выросли на 9,6%. В августе 2023 года Евгений Куйвашев предлагал поднять коммунальные платежи в регионе на 11-15% (в зависимости от муниципалитета) с 1 июля 2024 года. Позднее министр ЖКХ Николай Смирнов заявлял, что власти не могут «сдерживать тарифы», иначе жители останутся без услуг.

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