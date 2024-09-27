Экс-начальнику вещевого управления Минобороны продлили арест по делу о взятке

235-й гарнизонный военный суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику вещевого управления Минобороны Владимиру Демчику по делу о взятке, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Заседание прошло в закрытом режиме. Владимир Демчик пробудет в СИЗО до 1 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Защитники просили изменения меры пресечения на домашний арест. Адвокат планирует обжаловать решение суда, следует из материала агентства.

В отношении Владимира Демчика возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 6 июля стало известно, что его арестовали. До ареста Владимир Демчик был заместителем гендиректора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль»). До апреля 2018 года он занимал пост начальника управления Минобороны. По версии следствия, весной 2017 года он получил взятку от руководителя «одной из коммерческих организаций». Тот хотел, чтобы его организация получила госконтракт на поставку одежды для армии.

Об арестах в Минобороны — в материале «Ъ» «Командировку приравняли к побегу».