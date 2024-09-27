Рублев вышел во второй круг турнира АТР-500 в Пекине

Российский теннисист Андрей Рублев, шестая ракетка мира, вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Пекине.

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Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Андрей Рублев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В первом раунде россиянин в трех сетах обыграл Пабло Каррено-Бусту из Испании (6:0, 4:6, 6:4). Продолжительность матча составила чуть менее двух часов.

В следующем круге соперником господина Рублева, который получил от организаторов четвертый номер посева, станет победитель встречи Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Чжан Чжичжэнь (Китай).

Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) проходит в Пекине с 26 сентября по 2 октября. Его призовой фонд составляет $3,7 млн. Действующий победитель турнира — итальянец Янник Синнер — в финале прошлого года обыграл Даниила Медведева со счетом 7:6, 7:6.

На счету 26-летнего Андрея Рублева 16 титулов ATP. Он — олимпийский чемпион в миксте, а также обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Александр Андреев