В Уфе возбуждено дело из-за вырубки деревьев на аллее, посвященной бойцам СВО

Следственное управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело по факту уничтожения уфимской аллеи, посвященной бойцам СВО, сообщает информационный центр Следственного комитета. В пресс-релизе говорится, что глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал от главы регионального управления СКР Владимира Архангельского доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

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Ранее конфликтом переноса Аллеи возвращения домой на Комсомольской улице заинтересовалась республиканская прокуратура, которая должна проверить соблюдение градостроительного и земельного законодательства. Поводом для проверки стали публикации в СМИ.

Как сообщал «Ъ», Аллея возвращения домой была обустроена в 2022 году с участием сити-менеджера Ратмира Мавлиева и посвящена бойцам СВО и включению в состав России новых регионов. Недавно на аллее были выкорчеваны 12 деревьев, которые позже пересадили на другое место. Ко всему прочему были разобраны детская площадка и пешеходная дорожка. Демонтаж власти обосновывают строительством административного здания и подземного паркинга. На сегодняшний день попадающая под застройку часть аллеи огорожена металлическим забором.

Действия администрации вызвали недовольство местных жителей, для успокоения которых глава Октябрьского района Сергей Плотников вынужден был провести две встречи. Он пообещал, что арендатор (ООО «Лидерстрой») восстановит аллею, площадку и брусчатку после завершения строительства. Еще одна встреча запланирована на конец октября: на ней жители, власти и проектная организация должны обсудить параметры будущего благоустройства территории.

Идэль Гумеров, Уфа