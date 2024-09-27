Школу в Хостинском районе Сочи строят с опережением графика

В Сочи с опережением графика строят школу в Хостинском районе. Учреждение возводят в микрорайоне Соболевка на улице Лизы Чайкиной, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В администрации отметили, что объект возводят по передовым технологиям на участке со сложным рельефом. Сейчас на площадке задействованы 100 рабочих и шесть единиц техники. Уже готовы монолит четырех корпусов, выводят стены пятого. Специалисты выполняют фасадные работы, устанавливают окна, монтируют вентиляцию, инженерные сети и модульную котельную.

Проектом предусмотрено строительство актового и спортивного залов, библиотеки, пищеблока, предметных кабинетов. Отдельное учебное пространство обустроят для начальной школы. Откроют школу осенью следующего года, учреждение примет 400 детей.

Ранее сообщалось, что в Сочи почти наполовину сократилось количество случаев самовольных уходов детей из семей. Специалисты проводят с семьями профилактическую работу, а с детьми практикуют программу наставничества.

Вячеслав Рыжков