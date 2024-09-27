Почти на 50% сократилось число сбегающих из дома детей в Сочи

В этом году в Сочи количество случаев самовольных уходов детей из семей уменьшилось почти на 50%. Найденных детей возвращают в семьи. Специалисты проводят с ними профилактическую работу, а с детьми практикуют программу наставничества. Она направлена на корректировку ассоциативного поведения несовершеннолетних, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Недавно представители администрации Сочи приняли участие в заседании краевой комиссии по делам несовершеннолетних, которое прошло под председательством вице-губернатора Анны Миньковой. В обсуждении также участвовали члены городской комиссии и представители образовательных учреждений.

Во время заседания основное внимание уделили трем вопросам. Специалисты рассмотрели меры по профилактике самовольных уходов, реализацию программы наставничества и дополнительные шаги по обеспечению пожарной безопасности для семей с маленькими детьми в осенне-зимний период.

Ранее сообщалось, что многодетным семьям Сочи выделят 8,5 млн руб. на установку пожарных извещателей. Дополнительные меры безопасности охватят более 5 тыс. малоимущих семей.

Мария Удовик