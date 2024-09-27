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Коммерсантъ FM
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Иран назвал «вознаграждением от заказчика» пакет помощи США Израилю

Представитель МИД Ирана Насер Канани назвал новый пакет военной помощи США Израилю на $8,7 млрд «вознаграждением преступникам от заказчика». По его словам, учитывая число погибших в секторе Газе мирных жителей, действия израильской армии не могут расцениваться как самооборона.

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Фото: Mohammed Salem / Reuters

«Эти суммы — не более чем просто вознаграждение убийцам и преступникам от заказчика. Мир не сомневается, что американский режим является первоклассным партнером в военных преступлениях израильского режима, включающим в себя геноцид палестинцев и нынешние преступления против ливанского народа»,— написал господин Канани в соцсети X.

26 сентября Минобороны Израиля сообщило, что в ближайшее время США направят пакет помощи на $8,7 млрд для поддержки текущих военных операций. $3,5 млрд предусмотрено на военные закупки, еще $5,2 млрд — на поддержание систем ПВО «Железный купол» и «Праща Давида». В этот же день США, Франция и другие союзники призвали к немедленному 21-дневному прекращению огня на границе Израиля и Ливана.

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