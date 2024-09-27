На Урале подростка, обвиняемого в нападении на девочку, заключили под стражу

Свердловский областной суд изменил решение Верхнепышминского горсуда об избрании меры пресечения подростку, обвиняемому в нападении на девочку с камнем. Изначально сроком до 16 ноября его отправили под домашний арест, однако суд вышестоящей инстанции принял решение о заключении подростка под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

После решения, вынесенного горсудом, в облсуд прокурор подал апелляционное представление, кроме того, поступила жалоба со стороны защиты девочки. «Рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы дела, заслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции отменил постановление Верхнепышминского городского суда, удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении молодого человека меру пресечения в виде заключения под стражу по 15 ноября включительно»,— сказано в сообщении.

Вечером 15 сентября 12-летняя девочка возвращалась с прогулки, однако домой она не вернулась. На ее поиски вышли сотрудники полиции, волонтеры, местные жители и поисковые отряды. Ее нашли в поле 16 сентября в нескольких метрах от проселка. Ребенка в тяжелом состоянии отправили в городскую больницу №9 Екатеринбурга, где провели операцию. 23 сентября стало известно, что пострадавшую в больнице отключили от аппарата ИВЛ.

Подробнее о нападении на 12-летнюю девочку из Свердловской области — в материале «Ъ-Урал» «"История лишь чудом не закончилась гибелью"».

Полина Хабарова