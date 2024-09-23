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Девочку, которую избили в селе под Верхней Пышмой, отключили от ИВЛ

Девочку, на которую напали в селе Мостовской под Верхней Пышмой (Свердловская область), отключили от аппарата ИВЛ. Об этом порталу E1.ru сообщила родственница пострадавшей.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вечером 15 сентября 12-летняя девочка возвращалась с прогулки, однако домой она не вернулась. На ее поиски вышли сотрудники полиции, волонтеры, местные жители и поисковые отряды. Ее нашли в поле 16 сентября в нескольких метрах от проселка. Ребенка в тяжелом состоянии отправили в городскую больницу №9 Екатеринбурга, где провели операцию.

Следователи считают, что на девочку с камнем напал 15-летний школьник, произойти это могло из-за подшучиваний. После того как школьницу объявили в розыск, он вместе с ее родителями и полицейскими пошел на поиски. Парень дал признательные показания.

Подробнее о нападении на 12-летнюю девочку из Свердловской области — в материале «Ъ-Урал» «"История лишь чудом не закончилась гибелью"».

Полина Хабарова

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