В Сочи и Туапсе сохраняется самая высокая температура воды в море

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воды у берегов Сочи достигает +25 градусов. На побережье Туапсе зафиксированы такие же значения. Это самая высокая температура на побережье Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

В Геленджике и Новороссийске температура морской воды составляет около +24 градусов. На градус ниже в Анапе.

На побережье Азовского моря ситуация иная. В Ейске температура воды опустилась до +17 градусов. У берегов Приморско-Ахтарска и Темрюка она достигает лишь +18 градусов.

Несмотря на снижение числа туристов по сравнению с летними месяцами, бархатный сезон на черноморских курортах продолжается. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что комфортные условия для отдыха сохранятся минимум до середины октября. Разгар бархатного сезона ожидается уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Сочи лидирует в рейтинге направлений для спонтанных путешествий. За курортным городом следуют Москва и Санкт-Петербург.

Мария Удовик