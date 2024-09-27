Сочи возглавил топ направлений для спонтанных путешествий в сентябре

Самым популярным направлением для спонтанных поездок в сентябре оказался Сочи. Об этом сообщает сервис Твил.ру, проанализировав бронирования, которые совершались за один-два дня до начала поездки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Курортный город собрал 11% от общего числа бронирований российских направлений. При средней продолжительности поездки в четыре дня стоимость ночи составляет 3,8 тыс. руб.

Москва оказалась на второй месте, собрав 9% броней. Средний ценник ночи при двухдневном размещении составляет 4 тыс. руб.

Санкт-Петербург замыкает тройку лидеров. Культурная столица набрала 6% броней. При средней продолжительности поездки в три дня стоимость ночи может составлять 3,5 тыс. руб.

В топ-10 также попали и другие города Краснодарского края. Анапа заняла четвертое место. В среднем ночь размещения обойдется туристу в 3,5 тыс. руб. при четырехдневном пребывании.

Следом за Анапой идет Геленджик (4 тыс. руб. при средней продолжительности поездки в три ночи). На седьмом месте оказался Краснодар (3,1 тыс. руб. / две ночи).

Мария Удовик