Прокуратура попросила возбудить дело в отношении блогера-урбаниста

Прокуратура Москвы направила следователям материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении блогера Ильи Варламова из-за отсутствия маркировки иностранного агента в его публикациях. В 2022 году он уехал из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Варламов (признан иностранным агентом)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Илья Варламов (признан иностранным агентом)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно статье 330.1 УК РФ об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, уголовная ответственность наступает после двух административных протоколов за подобное нарушение в течение года (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Столичная прокуратура просит проверить Илью Варламова по ч.2 ст. 330.1 (нарушение порядка деятельности иноагента). Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

В декабре 2023 года московский суд оштрафовал Илью Варламова на 50 тыс. руб. из-за отсутстия маркировки иноагента в его публикациях в сети. В августе его оштрафовали на 30 тыс. руб. за аналогичное нарушение. Незадолго до этого он пытался оспорить статус иностранного агента, но суд отказал.