Глава МИД Узбекистана обсудил с Лавровым невмешательство стран в дела друг друга

Министры иностранных дел России и Узбекистана Бахтиёр Саидов и Сергей Лавров провели переговоры на полях сессии Генассамблеи ООН. Среди прочего они обсудили принцип невмешательства стран во внутренние дела друг друга и договорились продолжать диалог «в духе союзничества».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров (слева) и Бахтиёр Саидов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Сергей Лавров (слева) и Бахтиёр Саидов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Состоялось всестороннее обсуждение актуальных тем нашего стратегического партнерства, а также подготовки к предстоящим мероприятиям высшего и высокого уровней. Традиционно повестка нашего сотрудничества остается обширной и охватывает все направления. Обозначена важность приверженности принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга для укрепления взаимного доверия»,— сообщил господин Саидов в Telegram-канале.

26 сентября МИД России сделал представление (дипломатический прием с призывом соблюдать общегражданский и дипломатический этикет) послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову после инцидента в одной из школ Ташкента. На опубликованном в сети видео учительница несколько раз толкнула ребенка, предположительно, из-за его просьбы объяснить материал на русском языке.

В российском МИДе запросили разъяснения у узбекской стороны. В ответ вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кодиров заявил, что было бы правильнее, если бы ведомство «занималось своими внутренними делами». По его словам, меры будут приниматься в соответствии с законодательством республики.

Лусине Баласян