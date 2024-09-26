В сочинца стреляли после нереализованных эскорт-услуг

Житель Сочи обратился в полицию с заявлением о мошенничестве после того, как стал жертвой обмана, связанного с эскорт-услугами. Инцидент завершился не только потерей денег, но и конфликтом с применением оружия, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В дежурную часть отдела полиции микрорайона Гидростроителей Краснодара поступило заявление от сочинца, который стал жертвой мошенничества. Мужчина наткнулся на объявление в интернете, предлагающее эскорт-услуги, и решил воспользоваться предложением.

После встречи с 25-летней жительницей Краснодара, которая оказалась мошенницей, он перевел на ее расчетный счет 20 тыс. руб. Однако после получения денег злоумышленница попыталась скрыться на автомобиле своего знакомого. Сочинец, осознав, что его обманули, хотел остановить машину.

В результате возникшего конфликта водитель автомобиля несколько раз выстрелил в сторону сочинца из пневматического пистолета. Злоумышленник попал в плечо, причинив потерпевшему ушибленную рану.

Сейчас проводится доследственная проверка. Действия спутника правонарушительницы также оценят с правовой точки зрения.

Мария Удовик