В правительстве Башкирии объяснили причину исключения животных из Красной книги

В пресс-службе правительства Башкирии назвали «Ъ-Уфа» причины исключения 21 вида животных из Красной книги республики. Ранее кабмин анонсировал выпуск обновленной редакции второго тома научно-справочного издания, посвященного редким и исчезающим видам животных в регионе. Всего в Красную книгу включены 140 видов паукообразных, насекомых, костных рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, 47 из которых появились в новой редакции издания.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе правительства, численность некоторых видов животных увеличилась, и необходимости в их охране больше нет. Речь идет об обыкновенном богомоле, изменчивом и необыкновенном шмеле, пчеле-плотнике и травяной лягушке. Из-за благополучного состояния в новую редакцию также не попали мнемозина и русская быстрянка, уточнили в пресс-службе со ссылкой на главного редактора издания — кандидата биологических наук Венеру Хабибуллину (Институт природы и человека Уфимского университета науки и технологий).

Медицинская пиявка, двубугорчатый палочник, бабочки северная перламутровка, сенница эдип и энейс ютта и муха гигантский ктырь, русский осетр и русская выхухоль исключены в связи с отсутствием на протяжении десятков лет достоверных сведений об их обитании на территории Башкирии. После таксономической ревизии была исключена летучая мышь нетопырь-карлик.

В Красную книгу Башкирии не попали пролетные виды птиц — краснозобая казарка, балобан и кречетка.

В ответе на запрос не уточнены причины исключения из списка охраняемых видов перевязанной стрекозы и прудовой лягушки.

Идэль Гумеров