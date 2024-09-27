Мужа опекуна погибшего Далера приговорили к пяти годам за истязания

Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил Александра Наумова, мужа опекуна погибшего Далера Вероники Наумовой, к пяти годам заключения в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Он признан виновным по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего). Суд постановил лишить Александра Наумова звания гвардии сержант.

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В удовлетворении иска о взыскании морального вреда потерпевшему Худжановиддину Бобиеву в размере 5 млн руб. суд отказал. Адвокат обвиняемого Жанна Калегина сообщила, что собирается обжаловать приговор. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Рассмотрение дела Александра Наумова по существу началось 16 мая, процесс проходит в закрытом режиме. Ранее сообщалось, что обвинение запросило для него шесть лет заключения.

Напомним, о гибели мальчика стало известно летом прошлого года. 26 июня Вероника Наумова сообщила, что ребенок ночью ушел из дома и не вернулся, поисковые отряды и полиция приступили к поискам. Спустя три дня тело мальчика обнаружили в гаражном комплексе в 300 метрах от его дома. Было установлено, что мальчик скончался около семи месяцев назад.

Анна Капустина