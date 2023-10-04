В Свердловской области в осенний призыв в армию направят более 3 тыс. срочников

В Свердловской области в период осеннего призыва в армию планируется направить более трех тыс. человек. Об этом на брифинге заявил военный комиссар региона полковник Юрий Аксенов. Он отметил, что срочников не будут направлять на службу в новые регионы (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) или для выполнения задач специальной военной операции.

«Ребята, призванные с территории Свердловской области, традиционно комплектуют научные роты, научно-производственные подразделения. Надеемся, что вклад призывников Свердловской области будет ощутим в вопросах обороноспособности нашей Родины»,— отметил господин Аксенов.

Начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа полковник Виталий Малахов отметил, вцелом в ЦВО планируется призывать в армию более 53 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную военную службу 29 сентября. Осенью в армию призовут 130 тыс. человек. призыв начнется 1 октября и закончится 31 декабря 2023 года. В минувшие выходные губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сформировал призывную комиссию для проведения осеннего призыва, которую возглавил лично.

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