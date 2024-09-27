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Коммерсантъ FM
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В приморском Фокино восстановили электроснабжение после аварии

Энергетики устранили аварию на сетях, из-за которой жители Фокино в Приморье остались без электричества, сообщила местная администрация. Аварийное отключение произошло несколько часов назад.

«Все потребители Фокино подключены, услуга электроснабжения предоставляется в полном объеме»,— говорится в сообщении администрации Фокино, которое приводит VL.RU.

На подстанции «Промысловка» было повреждено оборудование при производстве переключений по выводу в плановый ремонт. Без света также остался близлежащий поселок Руднево.

Фокино расположен в 119 км от Владивостока. По состоянию на 2023 год в городе проживало около 19,5 тыс. человек.

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