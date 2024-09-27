Приморский город Фокино остался без света из-за аварии на сетях

Специалисты устраняют аварию на сетях, из-за которой жители Фокино в Приморье остались без электричества, сообщил глава городского округа Александр Баранов. По предварительным данным, для завершения работ потребуется около двух-трех часов.

Аварийное отключение произошло на подстанции «Промысловка». Аварию устраняют сотрудники «Оборонэнерго». Господин Баранов приехал на место ЧП. Он заверил, что привлеченные службы «делают максимум возможного для устранения текущих неполадок» на подстанции.

«Первым шагом в процессе восстановления будет подключение электроснабжения в Фокино. После того как город будет обеспечен электричеством, специалисты перейдут к подключению Руднево»,— написал глава городского округа в Telegram.

Фокино расположен в 119 км от Владивостока. По состоянию на 2023 год в городе проживало около 19,5 тыс. человек. Вместе с двумя поселками городского типа (Дунай и Путятин) образует закрытое административно-территориальное образование Фокино. Там находится одноименная база ВМФ Тихоокеанского флота .

Лаура Кеффер