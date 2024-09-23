Первая половина недели на Среднем Урале будет холодной

В Свердловской области в первую половину недели будет холодно, вероятно выпадение снега и дождя, а с четверга в регионе ожидается потепление, передает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В понедельник в регионе днем установится температура +6°..+11°, на северо-западе до +3°..+5°. Адвекция холода на Средний Урал в первые несколько дней недели будет сопровождаться порывистым ветром и кратковременными осадками, преимущественно в виде дождя. По западу региона также возможно выпадение мокрого снега. Потепление ожидается с четверга, когда центр антициклона достигнет Южного Урала, а в северной части антициклона на территорию Свердловской области поступит теплый воздух, который сохранится в регионе до конца месяца.

В Екатеринбурге 23 сентября днем будет +7°..+9°, переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный, 6-11 м/с, порывы до 14-16 м/с, во вторник — ночью +3°, днем +9°. В ночь среды ожидается похолодание до +2°, днем до +12°, в четверг ночью температура опустится до +4°, днем потеплеет до +16°. Следующие дни будут теплыми: в пятницу ночью +8°, днем +19°, в субботу — ночью +8°, днем +18°, в воскресенье — ночью +9°, днем +18°.

Напомним, через Свердловскую, Тюменскую, а также Челябинскую и Курганскую области проследует атлантический циклон, который несет основную массу холодного воздуха.

Ирина Пичурина