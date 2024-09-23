Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Первая половина недели на Среднем Урале будет холодной

В Свердловской области в первую половину недели будет холодно, вероятно выпадение снега и дождя, а с четверга в регионе ожидается потепление, передает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В понедельник в регионе днем установится температура +6°..+11°, на северо-западе до +3°..+5°. Адвекция холода на Средний Урал в первые несколько дней недели будет сопровождаться порывистым ветром и кратковременными осадками, преимущественно в виде дождя. По западу региона также возможно выпадение мокрого снега. Потепление ожидается с четверга, когда центр антициклона достигнет Южного Урала, а в северной части антициклона на территорию Свердловской области поступит теплый воздух, который сохранится в регионе до конца месяца.

В Екатеринбурге 23 сентября днем будет +7°..+9°, переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный, 6-11 м/с, порывы до 14-16 м/с, во вторник — ночью +3°, днем +9°. В ночь среды ожидается похолодание до +2°, днем до +12°, в четверг ночью температура опустится до +4°, днем потеплеет до +16°. Следующие дни будут теплыми: в пятницу ночью +8°, днем +19°, в субботу — ночью +8°, днем +18°, в воскресенье — ночью +9°, днем +18°.

Напомним, через Свердловскую, Тюменскую, а также Челябинскую и Курганскую области проследует атлантический циклон, который несет основную массу холодного воздуха.

Ирина Пичурина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...