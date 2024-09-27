Самолет президента Польши не смог приземлиться из-за машины орнитолога на ВПП

Самолет с президентом Польши Анджеем Дудой только со второй попытки приземлился в Варшаве. Это произошло из-за того, что на взлетно-посадочной полосе (ВПП) стояла машина орнитолога, сообщает канал TVN24.

Инцидент произошел вчера, 26 сентября, в аэропорту имени Фредерика Шопена. Другой самолет при посадке столкнулся с птицей, поэтому для осмотра полосы вызвали орнитолога. В это время в Варшаве готовился приземлиться самолет господина Дуды, прибывшего из Нью-Йорка, где он участвовал в сессии Генассамблеи (ГА) ООН.

Президентскому Boeing 737 пришлось прервать заход на посадку и уйти на второй круг. Самолет приземлился менее чем через 15 минут. В пресс-службе аэропорта заверили, что проблем с посадкой не было.

В рамках Недели высокого уровня Генассамблеи ООН президент Польши в том числе встретился с американским коллегой Джо Байденом. Во время одного из интервью в Нью-Йорке Анджей Дуда заявил, что каждое предложение по мирным переговорам между Россией и Украиной достойно рассмотрения.

О сессии ГА ООН — в материале «Ъ» «С друзьями разговор простой».

Лаура Кеффер