Вучич: заявление Путина по ядерной доктрине привлекло внимание ГА ООН

Решение Владимира Путина внести изменения в ядерную доктрину России привлекло внимание участников сессии Генассамблеи ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич. Какие конкретно страны отреагировали, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Caitlin Ochs, Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Caitlin Ochs, Reuters

«Заявление российского президента Владимира Путина привлекло большое внимание, но самое большое внимание вызвала тема искусственного интеллекта и гонка (США.— "Ъ") с КНР»,— сказал господин Вучич (цитата по «РИА Новости»).

Господин Путин объявил о принятом решении 25 сентября на заседании Совета безопасности. Среди прочего в ядерной доктрине укажут, что агрессия любого неядерного государства против России при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение. В Кремле сказали, что озвученные изменения — это сигнал для недружественных стран.

Подробнее об изменениях в доктрине — в публикации «Ъ» «Сигналы дальнего радиуса действия».

Лаура Кеффер