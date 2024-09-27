Вучич: заявление Путина по ядерной доктрине привлекло внимание ГА ООН
Решение Владимира Путина внести изменения в ядерную доктрину России привлекло внимание участников сессии Генассамблеи ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич. Какие конкретно страны отреагировали, он не уточнил.
Президент Сербии Александр Вучич
Фото: Caitlin Ochs, Reuters
«Заявление российского президента Владимира Путина привлекло большое внимание, но самое большое внимание вызвала тема искусственного интеллекта и гонка (США.— "Ъ") с КНР»,— сказал господин Вучич (цитата по «РИА Новости»).
Господин Путин объявил о принятом решении 25 сентября на заседании Совета безопасности. Среди прочего в ядерной доктрине укажут, что агрессия любого неядерного государства против России при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение. В Кремле сказали, что озвученные изменения — это сигнал для недружественных стран.
Подробнее об изменениях в доктрине — в публикации «Ъ» «Сигналы дальнего радиуса действия».