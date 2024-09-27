Гросси: ядерное оружие может быть применено, если его получит больше стран

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что некоторые страны нормализуют разговоры о ядерном оружии и его получении. По его словам, МАГАТЭ нужно это предотвратить.

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Фото: Leonhard Foeger, Reuters Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Leonhard Foeger, Reuters

«Представьте наш мир со всей этой напряженностью, где у пятнадцати, восемнадцати, двадцати стран есть ядерное оружие. Вероятнее всего, в таком случае ядерное оружие будет использовано»,— сказал господин Гросси в интервью порталу UN News.

25 сентября президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ объявил о внесении уточнений в российскую ядерную доктрину. Среди обновлений — расширение категорий стран и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также решено, что агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием ядерного должна рассматриваться как их нападение на Россию. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США сократить ядерные арсеналы.

О реакции на решение господина Путина — в материале «Ъ» «Сигналы дальнего радиуса действия».

Лаура Кеффер