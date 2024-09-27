В Ростовской области сбили три беспилотника

Средства ПВО сбили беспилотник в районе города Новошахтинска, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В течение получаса было уничтожено еще два БПЛА.

По данным губернатора, первый аппарат сбили вчера, 26 сентября, поздно вечером. Еще два — сегодня ночью. Господин Голубев уточнил в Telegram, что пострадавших и разрушений нет.

В прошлый раз Ростовская область была атакована 23 сентября. В районе города Каменск-Шахтинский сбили три беспилотника. Обломки БПЛА упали в поле, там произошел пожар. 22 сентября над областью уничтожили четыре БПЛА. В обоих случаях никто не пострадал.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».