России недосчитали инноваций

Россия в 2024 году опустилась на восемь позиций в рейтинге «Глобальный инновационный индекс» Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), заняв 59-е место в списке из 133 стран. Наилучший результат у РФ — в области развития человеческого капитала и науки — 39-е место, наихудший — по состоянию институтов (126-е). Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ (вуз является академическим партером составителей рейтинга), впрочем, заявляют о несоответствии позиции РФ реалиям: по их оценкам, основанным на данных Росстата, в стране происходит ускоренный рост инноваций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

РФ продолжает терять позиции в рейтинге «Глобальный инновационный индекс», который с 2007 года ВОИС (специализированное учреждение ООН) составляет совместно с сетью академических партнеров (в их число входит и НИУ ВШЭ). В этом году у России 59-е место из 133 после 51-го в 2023 году (в 2022-м — 47-е, в 2021-м — 45-е). Сейчас составители рейтинга поместили РФ между Северной Македонией и Украиной. Тройка лидеров осталась прежней — Швейцария, Швеция и США. За ними следуют Сингапур, Великобритания, Южная Корея, Финляндия, Нидерланды, Германия и Дания. Китай занимает 11-ю строчку рейтинга.

Рейтинг составляется на основе 78 показателей и рассчитывается как среднее двух субиндексов — ресурсов для инноваций (оцениваются институты, человеческий капитал и наука, инфраструктура, уровни развития рынка и бизнеса) и их результатов (развитие технологий и экономики знаний, результаты креативной деятельности).

Самые высокие результаты у РФ по показателям «Человеческий капитал и исследования» (39-е место), «Развитие технологий и экономики знаний» (52-е место), «Уровень развития бизнеса» (53-е место) и «Результаты креативной деятельности» (также 53-е место). Наихудшие результаты — по традиционно показателю «Институты» (126-е место). Он, в частности, включает в себя оценки стабильности условий для бизнеса и эффективности госуправления, а также состояние нормативно-правовой среды.

В ИСИЭЗ сомневаются в объективности выставленных России оценок. Завотделом исследований инноваций ИСИЭЗ Валерия Власова отмечает, что критически важную роль при составлении рейтинга играет актуальность используемых данных. «Между тем по 18 из 78 индикаторов данные по России старше 2021 года, еще по трем информация вовсе отсутствует. В общей сложности эти позиции составляют более четверти всех индикаторов индекса (27%). Поэтому объективно оценить позиции России в новом выпуске рейтинга затруднительно»,— говорит она. Валерия Власова отмечает, что по итогам 2023 года ИСИЭЗ зафиксировал рост большинства ключевых показателей, характеризующих развитие науки и инноваций в РФ. Так, увеличились внутренние затраты на исследования и разработки, расходы компаний на инновационную деятельность, выросли объемы инновационной продукции.

Отметим, что в четверг ИСИЭЗ представил свои результаты анализа данных Росстата о развитии инноваций в 2023 году — заметное ускорение зафиксировано по всем основным показателям. Так, в промпроизводстве наблюдался рост активности по этому направлению — разработкой и внедрением инноваций занималась каждая шестая компания в стране (16,9%, в 2022 году — 15,6%). Показатель в строительной сфере традиционно низок, но также немного подрос — до 4% с 3,9%. В сельском хозяйстве и сфере услуг он остался на прежнем уровне — 8% и 9,9% соответственно. В 2023 году увеличился объем инвестиций в инновации — текущие и капитальные затраты выросли до 3,5 трлн с 2,7 трлн руб. в 2022 году. Наконец, доля инновационной продукции компаний в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в 2023 году увеличилась до 2,5% с 2,1% в 2022-м.

Венера Петрова