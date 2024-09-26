В Мариуполе пятеро детей получили ранения при детонации взрывоопасного предмета

В Мариуполе пятеро детей получили ранения при «неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом», сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Трое детей находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести.

Речь идет о трех девочках 10 и 13 лет и двух мальчиках 10 и 14 лет. Какой именно предмет был найден детьми, неизвестно. «Блокнот Донецк» пишет, что дети обнаружили на улице Калужской боеприпас.

Кроме того, в Петровском районе Донецка при обстреле пострадали шесть сотрудников МЧС, которые тушили пожар, возникший при предыдущем обстреле. Удар, при котором пострадали сотрудники ведомства, пришелся на пожарную автоцистерну.

В Донецке и Горловке в результате сегодняшних обстрелов повреждены три жилых дома, а также линия электропередачи и газопровод. За сутки на регион были совершены 34 атаки, выпущено более 90 боеприпасов.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».