Беглов выдал ключи от социальных квартир на Парнасе тридцати молодым семьям

Тридцать молодых семей стали владельцами квартир в новом жилом комплексе на Парнасе по программе «Доступное жилье», сообщает пресс-служба Смольного. Ключи собственникам выдал губернатор Петербурга Александр Беглов.

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«В Петербурге программа “Доступное жилье” активно претворяется в жизнь. Она дает возможность приобрести квартиру по доступной цене в беспроцентную рассрочку»,— отметил господин Беглов.

Градоначальник подчеркнул, что новый ЖК на Парнасе спроектирован с учетом потребностей молодых семей. В частности, жилую площадь впервые увеличили с 40 до 64 кв. м. Также в четырехэтажных домах установили лифты. Рядом с парадными появились зоны для отдыха.

Напомним, что по программе «Доступное жилье» в Петербурге можно купить квартиру по льготной цене в рассрочку на 20 лет. Начальный взнос составляет всего 10%. Раньше программой могли воспользоваться только молодые семьи. Теперь ее действие распространяется на сотрудников бюджетной сферы, работников оборонно-промышленного комплекса и IT-компаний.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что стоимость новостроек в Петербурге упала на 2,6% в третьем квартале 2024 года. Аналитики связали уменьшение цен с ограничениями при получении семейной и IT-ипотек.

Андрей Маркелов