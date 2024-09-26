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Остатки сгоревшей усадьбы в центре Екатеринбурга включат в реестр ОКН

Госэкспертиза выдала положительное заключение на то, чтобы включить особняк купца Ермолаева на ул. Вайнера, 64 в центре Екатеринбурга в реестр объектов культурного наследия (ОКН), следует из документа, опубликованного на сайте управления госохраны региона. На данный момент особняк находится в статусе выявленных ОКН, от него остались часть каменного цоколя и северо-восточная клеть сруба.

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Остатки особняка купца Ермолаева

Остатки особняка купца Ермолаева

Фото: Управление госохраны ОКН Свердловской области

Особняк купца Ермолаева в 1913 году

Особняк купца Ермолаева в 1913 году

Фото: Управление госохраны ОКН Свердловской области

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Остатки особняка купца Ермолаева

Фото: Управление госохраны ОКН Свердловской области

Особняк купца Ермолаева в 1913 году

Фото: Управление госохраны ОКН Свердловской области

Напомним, здание находится в собственности бизнесмена и президента «Вьетнамской Диаспоры в Свердловской Области» Ле До Тхань. Он планирует отреставрировать его и перестроить в гостиницу.

По мнению экспертов, особняк представляет ценность с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства и искусства. Собственник здания обязан восстановить его с учетом сохранения исторического облика и современных норм безопасности.

Сохранившиеся конструкции будут полностью заменять. В результате ремонта должна сохраниться доминантная роль северо-восточного углового объема, усиленного введением шатровой формы кровли со шпилем.

Виталий Красиков

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