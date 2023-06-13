В центре Екатеринбурга старинный особняк планируют перестроить в гостиницу

Особняк купца Ермолаева на ул. Вайнера, 64 в Екатеринбурге планируют реконструировать, следует из акта управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Здание признано объектом культурного значения регионального значения, а в начале 1990-х годов оно почти полностью сгорело.

Сейчас собственник особняка обязан восстановить его с учетом сохранения исторического облика и современных норм безопасности. Сохранившиеся конструкции будут полностью заменять. В результате ремонта должна сохраниться доминантная роль северо-восточного углового объема, усиленного введением шатровой формы кровли со шпилем.

Здание находится в собственности бизнесмена и президента «Вьетнамской Диаспоры в Свердловской Области» Ле До Тхань. Впоследствии здание планируется перестроить в гостиницу.

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