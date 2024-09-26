Госдума отклонила законопроект об обязательной регистрации электросамокатов

Госдума отклонила инициативу депутатов от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) об обязательной регистрации средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв профильного комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Законопроект был вынесен на рассмотрение в октябре 2023 года депутатами от СРЗП под руководством Сергея Миронова, лидера партии. В рамках инициативы предлагалось внести изменения в законодательство о государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации.

По замыслу авторов, водители СИМ должны использовать на дорогах общего пользования и в пешеходных зонах только те устройства, которые прошли онлайн-регистрацию через портал Госуслуг. В таком случае каждому СИМ присваивается государственный регистрационный номер, а его владелец обязан наклеить на устройство соответствующий госзнак. Если конструкция СИМ не позволяет это сделать, его эксплуатация на общественных дорогах и в пешеходных зонах будет запрещена, указывается в пояснительной записке.

В некоторых случаях, когда водители СИМ становятся участниками аварий, они быстро покидают место происшествия, что затрудняет установление их личности, отмечают депутаты. Это возможно лишь в случае аренды электросамоката, так как кикшеринги предоставляют МВД необходимую информацию, а пользователей личных СИМ камеры распознать не могут.

Ранее Минтранс обнародовал свой проект поправок, по которым с 1 сентября 2026 года мопеды, электрические велосипеды и электросамокаты нужно будет зарегистрировать в десятидневный срок с момента покупки в создаваемом федеральном реестре с обязательным получением «учетного знака» (аналог автомобильного госномера) и «учетной метки» (QR-кода). Владельцам находящихся в эксплуатации устройств обещают дать для этого отсрочку.

Подробнее о новом предложении Минтранса — в материале «Ъ» «Электротягу взяли в оборот»

Матвей Иващенко