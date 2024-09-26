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СКР признал потерпевшими от нападения на Курскую область 8 тыс. человек

Следственный комитет России (СКР) допросил в пунктах временного размещения беженцев и признал более 8 тыс. из них потерпевшими в результате действий ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в ведомстве.

«В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области»,— добавили в СКР.

С 2014 года ведомство возбудило более 5,3 тыс. уголовных дел в отношении военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, представителей силовых структур. На сегодня завершено предварительное следствие по 355 делам в отношении 496 обвиняемых. 412 фигурантам вынесены обвинительные приговоры, 32 из них назначено пожизненное лишение свободы.

Судебно-экспертный центр СКР продолжает устанавливать ущерб от действий ВСУ в новых субъектах РФ и приграничье. С начала года проведено более 700 экспертиз, в рамках которых исследовано свыше 3 тыс. зданий и объектов инфраструктуры. Их предварительная восстановительная стоимость составила более 7,5 млрд руб.

Боевые действия в Курской области начались 6 августа. С того момента ВСУ потеряли более 17,5 тыс. военнослужащих, за последние сутки — более 340. 12 августа глава региона Алексей Смирнов сообщал о том, что украинские формирования контролируют 28 населенных пунктов. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что уже удалось освободить 12 населенных пунктов.

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Алина Морозова

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