За прошедшие сутки украинские формирования потеряли в Курской области более 340 военных и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия и 11 автомобилей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские военнослужащие отразили контратаку ВСУ в направлении населенного пункта Обуховка Кореневского района Курской области. В результате украинские формирования потеряли до 15 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль.

Также ВС РФ при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили три попытки ВСУ прорваться через госграницу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Глушковского района. Потери ВСУ при этом составили до 40 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 17 400 военнослужащих, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортеров, 824 боевых бронированных машины, 525 автомобилей, 142 артиллерийских орудия, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций радиоэлектронной борьбы, восемь радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники (из них 11 инженерных машин разграждения), одну установку разминирования УР-77 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Денис Пискунов